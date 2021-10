Xiaomi Redmi Note 10S: a QUESTO PREZZO è un AFFARE

Se stai cercando quello che sarà il tuo nuovo smartphone, dai uno sguardo al modello Xiaomi Redmi Note 10S proposto oggi al prezzo minimo storico su Amazon. Un dispositivo che non ti deluderà sul fronte delle prestazioni né su quello fotografico, con in più un'autonomia senza compromessi.

Prezzo minimo storico su Amazon per Xiaomi Redmi Note 10S

Ecco le specifiche tecniche più importanti: ampio display AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ (2400×1080 pixel), processore MediaTek Helio G95 con GPU integrata, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, selfie camera frontale da 13 megapixel, WiFi, Bluetooth, NFC e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Xiaomi Redmi Note 10S vanta la certificazione IP53 per la resistenza a spruzzi, acqua e polvere. Al prezzo di 199,90 euro invece di 249,90 euro come da listino è davvero un'ottima scelta, anche in considerazione della spedizione gratuita e immediata offerta da Amazon. Puoi scegliere fra tre colorazioni: Onyx Gray, Ocean Blue e Pebble White.