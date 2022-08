Xiaomi Redmi Note 10S: a questo prezzo lo devi acquistare su Amazon

Xiaomi Redmi Note 10s è un vero e proprio spettacolo di smartphone. Il suo rapporto qualità-prezzo è sempre stato sbalorditivo, ma oggi lo è ancora di più. Con le Offerte Amazon di Settembre lo metti nel carrello a soli 179,90 euro, invece di 249,90 euro.

Si tratta di un’occasione imperdibile che non puoi e non devi lasciarti passare da sotto il naso. A meno di 180 euro puoi portarti a casa uno dispositivo di tutto rispetto. Tra l’altro puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check out.

Fai attenzione però perché per ottenere questo prezzo devi essere un clienti Prime. Accedi a questa esclusiva iscrivendoti al servizio. Avrai 30 giorni di tempo per provare tutti i vantaggi inclusi senza dover pagare un centesimo, completamente gratis.

Xiaomi Redmi Note 10S: prezzo pazzo con le Offerte Amazon di Settembre

L’ottimo DotDisplay AMOLED da 6,43 pollici offre immagini mozzafiato ricche di dettagli e con colori vivi. Inoltre, il processore da gaming MediaTek Helio G95 garantisce prestazioni sopra la media, con velocità e stabilità sempre al primo posto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.