Xiaomi Redmi Note 11 a meno di 150 euro su eBay con questo CODICE SCONTO

L’offerta su Xiaomi Redmi Note 12 lanciata da eBay in collaborazione col produttore cinese tramite un codice sconto speciale non è l’unica degna di nota per quanto concerne il portfolio del marchio. Parallelamente è possibile trovare altri smartphone a cifre particolarmente intriganti, come nel caso dello Xiaomi Redmi Note 11, il modello della precedente generazione rilanciato a meno di 150 euro con la medesima iniziativa, e sempre su eBay. Andiamo a rivedere le sue specifiche tecniche, così da chiarirti la potenza e la convenienza dello smartphone.

Xiaomi Redmi Note 11 ancora più conveniente su eBay

La promozione attualmente in corso su Xiaomi Redmi Note 11 riguarda il modello con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD. Non risultando disponibile la versione Blu in quanto esaurita, l’unica variante acquistabile ha un color Grigio più neutro, elegante e non vistoso. Il display in dotazione è un AMOLED DotDisplay da 6.43 pollici FullHD+ con refresh rate massimo di 90Hz, e un notch punch-hole per la fotocamera anteriore da 13 megapixel. Posteriormente, invece, si trova una configurazione quad-camera con principale da 50 MP.

Il chipset sotto la scocca è il Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610 e senza modem 5G incluso. Ad accompagnarlo è una batteria da 5.000 mAh, pronta a offrire tutta l’autonomia necessaria per sopportare una giornata di utilizzo tipico, tra lavoro, un po’ di social network e gaming. Infine, il sistema operativo è MIUI 13 basato su Android 11.

Il prezzo di vendita fissato dal rivenditore italiano in collaborazione con eBay è pari a 169 euro ma, con il codice XIAOMIFESTAGO23, potrai comprare Xiaomi Redmi Note 11 a 143,65 euro. La consegna viene garantita tra il 24 e il 28 agosto 2023, mentre il pagamento va effettuato con carta di credito o PayPal.