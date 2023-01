Xiaomi Redmi Note 11: offerta da (quasi) MINIMO STORICO su Amazon

Sei in cerca di un nuovo smartphone e non vuoi spendere troppo? Dai un’occhiata all’offerta su questo Xiaomi Redmi Note 11 che oggi può essere tuo praticamente al suo minimo storico: 175 euro invece di 249,90. Con spedizione Prime e disponibilità immediata lo riceverai a casa praticamente subito mettendo le mani su un dispositivo economico, ma perfetto per ogni esigenza.

Xiaomi Redmi Note 11: economico, sì, ma non ti deluderà

Xiaomi Redmi Note 11 è dotato di un grande display FHD da 6.43 pollici con gamma di colori DCI-P3 per fornirti colori e dettagli più vivaci: questo permette allo schermo di raggiungere una luminosità fino a 1000nit per garantirti un’ottima visibilità anche all’aperto in forti condizione di luce.

Grazie alla frequenza di aggiornamento a 90Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz, Redmi Note 11 è capace di darti animazioni più fluide e transizioni prive di ritardi per un’esperienza di utilizzo davvero soddisfacente.

Sulla parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera da 50 megapixel, con sensore ultragrandangolare, obiettivo macro e di profondità. Perfetta dunque per catturare foto e video di alta qualità in ogni situazione.

Dal design elegante e moderno, Redmi Note 11 è alimentato da un processore Snapdragon 680, affiancato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite schede microSD. Compatibile con Alexa, ti permette di usarlo a mani libere.

Xiaomi Redmi Note 11 a 175 euro è un affare da non farsi sfuggire specie se stai cercando un ottimo smartphone midrange al prezzo, praticamente, di un low cost. Approfittane prima che finisca.

