Xiaomi Redmi Note 11s in OFFERTA su Amazon: offerta LIMITATISSIMA

Se è arrivato il momento di cambiare il vostro cellulare, puntate su uno dei dispositivi più popolari e performanti presenti sul mercato. Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 11s, ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto conveniente del 5%.

Questo vuol dire che potrete acquistare lo smartphone di ultima generazione a soli 179 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate con Cofidis al check-out. La promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba quindi approfittatene il prima possibile!

Xiaomi Redmi Note 11s: le specifiche tecniche dello smartphone più richiesto del momento

Lo Xiaomi Redmi Note 11s è uno degli smartphone più popolari del momento grazie alle sue caratteristiche tecniche che possono accontentare qualsiasi tipologia di esigenza.

Questo modello è dotato di un ampio display da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, per garantirvi un’esperienza visiva nitida e fluida. In più dispone di una potente batteria da 5000mAh che vi permetterà utilizzarlo per un’intera giornata guardando tutti i video che volete senza il timore di rimanere a corto di energia.

Un’altra caratteristica eccellente del cellulare è sicuramente la fotocamera. Si tratta di un sistema di fotocamere quad, composto da una fotocamera principale da 108 MP, una ultra grandangolare da 8 MP, una macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Grazie a questa combinazione, sarete in grado di scattare foto di qualità professionale in qualsiasi condizione di luce e immortalare i vostri momenti più preziosi.

