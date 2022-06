Xiaomi Redmi Note 11S al miglior prezzo di sempre su Amazon

Minimo storico imperdibile per Xiaomi Redmi Note 11S. Lo smartphone Android, dotato di ben 5 fotocamere e di una capiente da batteria da 5000mAh, può essere infatti tuo a soli 209,93€ su Amazon. Merito di uno sconto del 25% applicato al prezzo di listino, che ti permette di riceverlo già domani se sei un abbonato Prime.

Xiaomi Redmi Note 11S: 5 fotocamere, batteria da 5000mAh e display 6.43 AMOLED

Xiaomi Redmi Note 11S dispone di un ampio display AMOLED FHD+ da 6.43 pollici, caratterizzato da una vasta gamma di colori DCI-P3 e in grado di raggiungere i 1000nit per una nitidezza ottimale anche in condizioni di piena luce diurna. La frequenza di aggiornamento a 90Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz offrono animazioni fluide e transazioni prive di ritardi, registrando ogni tocco all’istante.

Pezzo forte è la configurazione a quattro fotocamere posteriori, che permette a questo smartphone economico di offrire un’esperienza fotografica senza compromessi. Il sensore principale ha una risoluzione da 108 megapixel, affiancato da una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel che estende l’immagine fino a 118 gradi, una macro da 2 megapixel per catturare anche il più piccolo dei dettagli e un sensore di profondità da 2 megapixel per scatti dall’aspetto più naturale.

Da menzionare inoltre l’ampia batteria da 5000mAh, studiata per garantire un’elevata autonomia che ti permette di arrivare tranquillamente a fine giornata con una sola carica. Inoltre, grazie al supporto alla ricarica rapida a 33W, puoi portare la batteria al 100% in soli 58 minuti.

Approfitta dunque dell’offerta e acchiappa al volo il tuo Xiaomi Redmi Note 11S al suo prezzo migliore di sempre: solo 209,93€ per uno smartphone Android completo di tutto, che soddisferà ogni tua esigenza di utilizzo.

