Xiaomi Redmi Note 12 con 128 GB e tanta batteria a SOLI 139€

Tra i tantissimi smartphone di fascia bassa prodotti dall’azienda cinese, lo Xiaomi Redmi Note 12 si presenta oggi ad un ottimo prezzo. Attualmente infatti, con uno sconto attivo su Amazon, è possibile portarsi a casa questo ottimo dispositivo a soli 139€. Un’ottima occasione per chi vuole spendere il minimo indispensabile per uno smartphone, ma avere comunque della qualità.

Xiaomi Redmi Note 12, con ottima batteria ed un display grande

Il Redmi Note 12 si fa notare per il suo grande e bel display. Con una risoluzione da 1080 x 2400 pixel ed una grandezza da ben 6,67″, lo smartphone diventa ideale soprattutto per chi consuma molti contenuti in streaming, come film, eventi sportivi o serie tv. Il cuore pulsante del dispositivo è il suo processore Snapdragon 4 Gen 1, che insieme ai 4 GB di RAM permette di non avere troppi rallentamenti durante gli utilizzi più intensi. La sua capacità di multitasking e la connettività 4G permettono infatti di gestire efficacemente le attività quotidiane.

La fotocamera, dotata del sensore principale posteriore da ben 50 MP, offre la possibilità di scattare ottime foto e registrare video in Full HD e 30 fps. Il sensore frontale da 8 MP invece, è sufficiente per scattare saltuariamente qualche selfie o effettuare qualche videochiamata.

A supporto a tutto ciò è presente una capiente batteria da 5000 mAh che permette di utilizzare lo smartphone per molte ore prima di dover pensare alla ricarica. L’interfaccia utente MIUI, intuitiva e personalizzabile, rende l’esperienza d’uso molto semplice ed adatta a qualsiasi tipo di utente, soprattutto per chi arriva da iOS, vista la somiglianza grafica.

Approfittare dell’offerta attiva su Amazon sullo Xiaomi Redmi Note 12, acquistabile a soli 139€, è la miglior mossa per chi cerca un dispositivo che combina una buona qualità generale, un’ottima autonomia ed un prezzo estremamente ridotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.