Xiaomi Redmi Note 12 con display AMOLED 120 Hz a soli 140,70€

Approfitta subito dell’ottima offerta sullo Xiaomi Redmi Note 12, disponibile ora a soli 140,70€, grazie ad uno sconto attivo ancora per poco su Amazon. Questo smartphone rappresenta la migliore scelta per chi desidera uno smartphone di fascia bassa ma con un’alta qualità costruttiva e molta memoria.

Xiaomi Redmi Note 12, con un bellissimo display da 120 Hz

Il Redmi Note 12 si presenta subito con il suo bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici, che offre una risoluzione di 2400×1080 pixel, garantendo immagini chiare con ottimi colori. La frequenza di aggiornamento da 120Hz rende poi ogni scorrimento e transizione sullo schermo estremamente fluida, ideale soprattutto per del gaming di alta qualità.

Sotto lo schermo, questo dispositivo è alimentato dal buon processore Qualcomm Snapdragon 685, abbinato a 4GB di RAM e ben 128GB di spazio di archiviazione interno, che non solo permettono di avere un’esperienza senza troppi rallentamenti, ma garantiscono anche molta memoria, ideale per scaricare app e giochi di grandi dimensioni. La batteria da 5000mAh supporta la ricarica rapida a 33W, garantendo un’autonomia prolungata e ricariche veloci, per restare sempre connessi ed operativi.

Il comparto fotografico del Redmi Note 12 comprende una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP che permette di scattare delle buone foto, anche con poca luce, e di registrare video in Full HD e 30 fps. Per qualche selfie occasionale e delle videochiamate di buona qualità, la fotocamera frontale da 13 MP fa in modo adeguato il suo lavoro.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12 a soli 140,70€, approfittando di un ottimo sconto attivo su Amazon. Con le sue specifiche tecniche, come il display AMOLED, la memoria da 128 GB e la ricarica rapida, rappresenta un investimento intelligente per chi cerca vuole spendere pochissimo ma avere comunque una buona qualità generale.

