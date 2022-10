Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ potrebbe avere un display AMOLED curvo

Entro fine mese, Xiaomi dovrebbe svelare la sua nuova linea di smartphone Redmi Note 12. Secondo le fonti, pare che l’evento includerà il debutto di tre nuovi dispositivi: Redmi Note 12, Note 12 Pro e Note 12 Pro+. È proprio quest’ultimo ad aver ricevuto nelle scorse ore delle nuove interessanti indiscrezioni.

È un banner della linea trapelato in rete a darci l’indicazione che Redmi Note 12 Pro+ potrebbe presentarsi con un display curvo di tipo AMOLED. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma considerato che stiamo per arrivare alla fine di ottobre non dovremo aspettare molto per scoprirlo.

Xiaomi Redmi Note 12: cosa sappiamo sulla nuova linea

Non sono molte le informazioni trapelate sulla prossima line-up di flagship Android di Xiaomi. La serie Redmi Note 12 dovrebbe presentarsi con un chipset Dimensity 1080 per i modelli Pro: almeno uno di questi dovrebbe montare una fotocamera da 200 megapixel, che sembra stia diventando il nuovo terreno di scontro tra i produttori di smartphone.

Xiaomi, nel suo post Weibo, ha parlato di una tecnologia che sarà introdotta per la prima volta in questa linea di smartphone. Difficile dire al momento di cosa si tratti, ma pare che Redmi Note 12 Pro+ sia stato certificato per una ricarica a 210W. È un po’ presto comunque per affermare che sia davvero questo.

