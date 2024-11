Xiaomi Redmi Note 13 5G: bomba d'energia sotto i 200€ con Black Friday

Se vuoi uno smartphone a buon mercato che abbia un concentrato di energia al suo interno, Xiaomi Redmi Note 13 5G non ti delude sotto nessun punto di vista. Disponibile in 3 colorazioni differenti, questo cellulare è eccezionale e ti regala un apparato fotografico di ultima generazione. Puoi acquistarlo a soli 199,90€ su Amazon approfittando di uno sconto del 33% regalato dal Black Friday 2024. Come dirgli di no?

Xiaomi Redmi Note 13 5G, lo smartphone che ne vale la pena

Bellissimo dal punto di vista estetico, riesce ad essere ergonomico nonostante ti metta un display enorme a disposizione. Xiaomi Redmi Note 13 5G puoi acquistarlo in 3 colorazioni differenti e ciascuna è più bella della precedente. Finiture curate nei particolari e un design che è moderno al punto giusto.

Con il suo display da 6,67 pollici e pannello AMOLED non rinunci a un dettaglio. I neri sono assoluti e i colori brillanti regalandoti una vista eccezionale sia sulle applicazioni che per lo streaming. Il refresh rate a 120Hz è un valore aggiunto con cui puoi goderti il gaming mobile senza limiti.

Dopotutto hai a disposizione un processore MediaTek che viene supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria, i quali non ti fanno mai sentire stretto ma anzi, ti lasciano tanta libertà. Altra caratteristica degna di nota? La fotocamera principale con risoluzione da 108 megapixel. Praticamente hai una macchina professionale con cui immortalare i ricordi e registrare video degni del cinema.

Naviga in 5G sfruttando le connessioni più veloci e goditi uno smartphone tra le mani che ti soddisfa in ogni situazione. La batteria da 5000mAh ti porta al giorno dopo senza problemi e si ricarica con sistema rapido per essere sempre reattivo.

A soli 199,90€ su Amazon, Xiaomi Redmi Note 13 5G è lo smartphone da acquistare senza pentimenti. Approfitta del ribasso del 33% andato online grazie al Black Friday 2024 e completa l’ordine con un click.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.