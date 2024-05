Xiaomi Redmi Note 13 5G in OFFERTA ESCLUSIVA su Amazon (-17%)

Approfitta dell’offerta Amazon del weekend sullo smartphone Xiaomi Redmi Note 13 5G con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. Questa promozione esclusiva del colosso dell’e-commerce è imperdibile se sei alla ricerca di un telefono nuovo di zecca non troppo costoso: in questi giorni pagherai solo 249 euro, con consegna gratuita anche in un giorno!

Le caratteristiche di Xiaomi Redmi Note 13 5G

Vediamo le specifiche tecniche di questo mid-range firmato Xiaomi, uno dei best-seller a livello globale. Oltre al kit memoria citato in apertura, sotto la scocca si trova una batteria da 5.000 mAh per un’autonomia spettacolare, complice il supporto alla ricarica rapida a 33W. Il cuore pulsante è invece il SoC MediaTek Dimensity 6080 con modem 5G integrato, pensato per offrire prestazioni elevate con un’efficienza energetica elevata.

Il pannello in dotazione è un AMOLED da 6,67 pollici FHD+, l’ideale per vedere film, serie TV e video ovunque ti trovi. Per di più, la frequenza di aggiornamento è di 120Hz! Infine, il kit fotocamera è composto da tre sensori posteriori con principale da 108 MP. Naturalmente, il sistema operativo è Android 13.

Il prezzo esatto di 249 euro viene raggiunto grazie a un taglio del 17% rispetto ai 299,90 euro di listino. La consegna viene garantita a costo zero ai clienti Prime anche in un giorno, mentre il pagamento può essere dilazionato in 5 mensilità senza interessi.