Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G con fotocamera 200MP in SCONTO

Segnaliamo lo sconto di Amazon su Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G che lo rende uno dei migliori affari di oggi sull’e-commerce per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone. Scegli tra Aurora Purple, Midnight Black e Ocean Teal la colorazione che preferisci.

Lo sconto su Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Sul fronte delle specifiche tecniche si può contare su un comparto hardware di fascia alta. Ecco quelle più importanti: display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2712×1220 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel, selfie camera frontale da 16 megapixel, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, jack per le cuffie, certificazione IP54, sensore per le impronte digitali nascosto sotto lo schermo, supporto al riconoscimento facciale, Dual SIM, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS e batteria da 5.100 mAh con ricarica Turbo da 67 W (il caricatore è in dotazione). Il sistema operativo è Android con interfaccia MIUI e accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla scheda completa.

Grazie allo sconto applicato oggi in automatico, hai la possibilità di acquistare Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G al prezzo di 369 euro. Come già scritto, puoi scegliere liberamente la colorazione che preferisci tra Aurora Purple, Midnight Black e Ocean Teal, la spesa non cambia.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione dello smartphone, assicurando inoltre la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno per chi effettua subito l’ordine. Segnaliamo infine le centinaia di recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, che lo promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.