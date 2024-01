Xiaomi Redmi Note 13 è già in sconto: l'OCCASIONE

E se ti dicessimo che Redmi Note 13, il nuovo smartphone Xiaomi annunciato solo pochi giorni fa, è già in sconto su Amazon? È così: puoi approfittare subito dell’offerta e riceverlo direttamente a casa già entro domani con spedizione gratuita. Vediamo quali sono i punti di forza del telefono, progettato per chi desidera un’esperienza multimediale di alto livello, ma con un’attenzione particolare al budget.

Amazon ha già messo in sconto Xiaomi Redmi Note 13

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti: display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 685, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore Super Clear con sensore principale da 108 megapixel, selfie camera anteriore da 16 megapixel, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, slot microSD, GPS, lettore di impronte digitali, NFC, scocca con certificazione IP54 e batteria da 5.000 mAh con grande autonomia e supporto alla ricarica rapida da 33 W. Il sistema operativo è Android con interfaccia MIUI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. È la versione italiana. Per maggiori dettagli consultare la descrizione completa.

Oggi puoi acquistare il nuovo Redmi Note 13 di Xiaomi al prezzo di soli 179 euro, grazie allo sconto di Amazon, scegliendo tra le colorazioni Ice Blue, Midnight Black e Mint Green, pensati per adattarsi allo stile di ognuno. Non c’è bisogno di attivare coupon: è tutto pronto per metterlo nel carrello e cogliere al volo l’occasione.

La disponibilità è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita gestita direttamente dall’e-commerce con la consegna dello smartphone a domicilio prevista in un solo giorno. Se effettui subito l’ordine entro domani sarà a casa tua senza alcuna spesa aggiuntiva.

