Xiaomi Redmi Note 13: sotto i 150€ è Best Buy, anticipo Black Friday

Se vuoi uno smartphone che sia eccelso senza farti spendere metà stipendio, ho scovato il modello perfetto per te. Con l’anticipo Black Friday 2024 di Amazon, Xiaomi Redmi Note 13 diventa il Best Buy della giornata. Poi acquistarlo a soli 149,90€ su Amazon approfittando dello sconto del 17% che ti strizza l’occhio. Se sei interessato sono disponibili anche i pagamenti con finanziamento tasso zero.

Xiaomi Redmi Note 13, perché scegliere questo smartphone?

Semplice ma allo stesso tempo ideale per un utilizzo quotidiano. Xiaomi Redmi Note 13 è un dispositivo che merita di essere preso in considerazione grazie alla sua scheda tecnica che non delude sotto nessun punto di vista. Ha un design curato nei minimi dettagli con uno spessore ridotto al minimo e uno schermo che sembra infinito.

Hai, infatti, a disposizione un display AMOLED Full HD+ da 6,67 pollici. I colori sono così intensi da stupirti e grazie al refresh rate fissato su 120Hz godi di una fluidità senza precedenti per poterti godere applicazioni ma anche streaming e gaming mobile.

A supportare ogni tuo gesto trovi un processore Snapdragon abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria che potrà riempire anche con fotografie e video ultra spettacolari.

Non fare a meno di sfruttare a pieno la tripla fotocamera da 108 megapixel super Clear che beh, ti fa diventare praticamente un professionista del settore. Completa l’esperienza una super batterie da 5000mAh che ti porta fino al giorno dopo e che se hai bisogno di una spinta in più, si ricarica attraverso i 33W.

A soli 149,90€ su Amazon, Xiaomi Redmi Note 13 è lo smartphone ideale da acquistare se hai un budget ristretto. Approfitta subito dell’anticipo Black Friday su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci.