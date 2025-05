Xiaomi Redmi Note 14 Pro oggi è in offerta con il 15% di sconto

Se stai cercando un nuovo smartphone ti consiglio Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Sai perché? Per diverse ragioni, ma soprattutto per il livello delle specifiche tecniche e per le numerose funzionalità di intelligenza artificiale che durante l’uso quotidiano, soprattutto per scattare foto, possono davvero fare la differenza. Oggi su eBay c’è un’offerta interessante per avere, utilizzando il codice BRANDM25, Xiaomi Redmi Note 14 Pro a soli 208,24€.

3 ragioni per scegliere Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Fotocamera da 200MP

Prestazioni fluide e reattive con 120Hz

Batteria da 5110mAh

Potenza hardware e AI all’avanguardia

Dal punto di vista hardware con Xiaomi Redmi Note 14 Pro puoi avere prestazioni di assoluto livello grazie al processore MediaTek Helio G100-Ultra unito agli 8 GB di RAM e i 256 GB di memoria interna. Hai un display AMOLED da 6,67” con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità fino a 1800 nit e protezione Corning Gorilla Glass 2.

Grazie alla batteria da 5.500 mAh e la ricarica rapida da 45 W hai un’autonomia impeccabile per l’utilizzo quotidiano e hai accesso a tutta la connettività possibile grazie alla presenza del 5G, del GPS, del sensore NFC, del Bluetooth 5.3 e del jack per le cuffie da 3,5 mm.

Ma forse il meglio di sé Xiaomi Redmi Note 14 Pro lo dà nel comparto fotografico. Frontalmente c’è un sensore da 32 MP, mentre dietro trovi una tripla fotocamera da 200 MP, 8 MP e 2 MP. Oltre a scattare foto in altissima risoluzione e registrare video in 4K puoi accedere alle funzionalità di intelligenza artificiale per rimuovere oggetti indesiderati, per migliorare i ritratti, sostituire il colore del cielo, trasformare le immagini in clip video dinamiche e molto altro ancora. Tra queste funzionalità c’è anche quella Dual Video che ti permette di registrare video utilizzando simultaneamente sia la fotocamera anteriore che quella posteriore.

Ideale per chi…

Ama la fotografia mobile ad altissima risoluzione

Cerca uno smartphone completo senza compromessi

Vuole un dispositivo pronto per il futuro

Xiaomi Redmi Note 14 Pro è davvero uno smartphone affascinante che puoi acquistare o regalare sfruttando il codice sconto BRANDM25 per ottenere il 15% di sconto.