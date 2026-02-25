 Xiaomi Redmi Note 15 Pro + Smart Band 10 al folle prezzo di 399€ su Amazon
Entra nel mondo Xiaomi senza spendere una fortuna grazie a questo bundle folle: Redmi Note 15 Pro + Smart Band 10 a soli 399,90 euro su Amazon. Si tratta di una combo pazzesca da acquistare subito. Fallo prima che terminino le scorte e l’offerta stessa visto che si tratta di una promozione a tempo. Ti assicuri uno smartphone top di gamma dalle caratteristiche premium e una smartband tra le più amate di sempre.

Questo smartphone è dotato di 12GB di RAM e 512GB di ROM per gestire senza rallentamenti nel bug app, giochi e contenuti multimediali anche in multitasking. Tutto sarà estremamente fluido e scorrevole per un’esperienza estremamente piacevole. Inoltre, grazie al display potente da 6,83 pollici e tecnologia AMOLED vivi esperienze visive cinematografiche dai colori vividi e dai dettagli perfetti. Ma non è tutto.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, 12+512GB, Batteria massiccia da 6580 mAh, IP66/IP68, Nuova fotocamera 200 MP, Display AMOLED da 6,83″, Nero, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso + Smart Band 10

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, 12+512GB, Batteria massiccia da 6580 mAh, IP66/IP68, Nuova fotocamera 200 MP, Display AMOLED da 6,83″, Nero, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso + Smart Band 10

Il processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra regala prestazioni da vero top di gamma. La maxi batteria da 6580 mAh assicura un’ampia autonomia, per supportare le tue giornate lontane da casa senza preoccupazioni e senza limitare l’utilizzo del tuo smartphone. La nuova fotocamera da 200 MP ad altissima nitidezza regala anche in questa fascia di prezzo fotografie pazzesche.

Insieme ricevi anche la Smart Band 10, perfetta per gestire al meglio le notifiche del tuo smartphone e monitorare salute e sport. Indossala anche mentre fai surf al mare, è impermeabile! Non perdere altro tempo. Ordina adesso questo bundle a soli 399,90 euro! Lo trovi solo su Amazon e hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o al punto di ritiro che preferisci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 feb 2026

Osvaldo Lasperini
25 feb 2026
