Xiaomi Redmi Note12 Pro+ è così SPAZIALE da avere un prezzo ridicolo

Se vuoi uno smartphone senza precedenti, con tanta energia e soprattutto che non ti faccia scendere a compromessi allora stai proprio cercando Xiaomi Redmi Note12 Pro+. Questo modello è così sensazionale che quasi sembra una burla vederlo a un determinato prezzo. Messo a confronto con i top di gamma? Non teme sconfitte.

Su eBay hai uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo senza precedenti. Collegati ora in pagina per potere rendere tuo questo gioiellino ad appena 322€, non potrai avere ripensamenti.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Redmi Note12 Pro+: uno smartphone che non scherza affatto

Ebbene sì, con Xiaomi Redmi Note12 Pro+ hai uno smartphone tra le mani che non ha paura di niente e di nessuno. A partire dal suo design curato nei minimi particolari e soprattutto di classe, ti regala un prodotto che non solo è bello a vedersi ma fa scintille nell’utilizzo.

Il display è un vero e proprio spettacolo: Flow AMOLED con 160Hz per poterti gustare il gaming mobile come se stessi giocando su una macchina di ultima generazione. Anche lo streaming non resta indietro grazie alla risoluzione avanzata e al HDR10+.

Come fotocamera hai un obiettivo da 200 megapixel per foto e video senza precedenti. La memoria ammonta a 256GB e se vuoi hai un doppio slot da usare per una seconda scheda SIM.

Che altro dirti, neanche la batteria viene lasciata da parte: ti porta fino al giorno dopo e si ricarica alla velocità della luce. Con 120W in 19 minuti raggiungi il 100% per essere sempre pronto.

Ps: il telefono ha la connettività 5G.

