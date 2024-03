Xiaomi Redmi Pad: fantastico tablet economico a soli 159 euro su Amazon

Xiaomi Redmi Pad è un tablet compatto con display da 10 pollici, processore ad alte prestazioni e batteria a lunga durata che oggi puoi acquistare su Amazon in offerta al prezzo eccezionale di 159 euro. Include tutto quello che serve per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento, per un prodotto che sa certamente fare molto di più per il prezzo al quale lo pagherai.

Xiaomi Redmi Pad in offerta: le principali caratteristiche tecniche

Xiaomi Redmi Pad ti sorprende subito con un design monoscocca straordinario, caratterizzato da un elegante telaio in metallo, bordi piatti e cornici simmetriche, che conferiscono al dispositivo un aspetto fantastico e un’esperienza d’uso piacevole.

L’ampio display da 10,61″ senza cornici, con una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, offre un intrattenimento audio e video coinvolgente, grazie anche ai quattro altoparlanti integrati che garantiscono un suono surround straordinario sia in modalità orizzontale che verticale.

Con una batteria ad alta capacità da 8000 mAh, il Redmi Pad ti sostiene per l’intera giornata, sia che tu stia studiando o giocando. Inoltre, la ricarica rapida a 18 W consente di ricaricare velocemente la batteria, riducendo i tempi di attesa.

Infine, tra le tante cose, vogliamo parlarti di FocusFrame, un’innovazione che rende le videochiamate più comode e intuitive. Con FocusFrame, il tablet rileva automaticamente i soggetti e li mantiene al centro dello schermo, consentendoti di muoverti liberamente senza preoccuparti di non essere visibile al tuo interlocutore.

Il prezzo è di soli 159 euro: davvero niente per un tablet di questo livello.