Xiaomi Redmi Pad Pro è il tablet che conquista tutti a prezzo piccolo

Un tablet che costa il giusto e offre prestazioni più che eccellenti. Difficile da trovare? Forse non hai preso in considerazione Xiaomi Redmi Pad Pro. Questo modello è ideale per tutte le esigenze e con il suo display da 12,1 pollici ti regala una visione celestiale di qualsiasi contenuto. Puoi acquistarlo a soli 249,90€ su Amazon con uno sconto del 24% andato online sul prezzo di listino. Si tratta di un’offerta a tempo e se vuoi puoi pagare anche in 5 comode rate senza interessi.

Xiaomi Redmi Pad Pro, perché acquistare questo tablet?

Moderno e con un design ultra slim. Lo metti in borsa o nello zaino e non ne fai a meno, non solo perché è facile da portare con te ma anche perché torna utile sempre. Hai un momento di stacco? Goditi qualcosa in streaming. Non sai cosa fare? Scarica il tuo gioco preferito. E così via. Xiaomi Redmi Pad Pro è un tablet ideale per qualsiasi esigenza con una potenza eccellente.

Non solo è bello ma balla anche: partendo dal display da 12,1 pollici supera lo standard di mercato e ti mette sotto gli occhi una risoluzione 2,5k con colori brillanti e dettagli che non vengono lasciati al caso. Il refresh rate è fissato a 120Hz e significa che il movimento è fluido e dinamico per streaming scorrevole e gaming ad alte prestazioni.

Tutte le funzioni sono supportate da un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 abbinato a 6GB di RAM e 128GB di memoria per non avere limiti. Ovviamente puoi riempire lo spazio con centinaia di foto e video grazie alla doppia fotocamera integrata.

E sai che ti dico? Anche l’audio non viene lasciato da parte con un set da 4 altoparlanti per un suono intenso e immersivo. Insomma, contando anche la batteria da 10000mAh non manca niente all’appello.

A soli 249,90€ su Amazon, Xiaomi Redmi Pad Pro è un best buy in questo momento. Acquistalo con un solo click e fallo tuo all’istante grazie allo sconto del 24%.

