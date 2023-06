Xiaomi Redmi Smart Band 2: il tuo personal trainer a soli 24,99€

Per te che ami lo sport e cerchi un braccialetto intelligente che ti aiuti a monitorare la tua salute e le tue attività fisiche, non perdere l’offerta su Xiaomi Redmi Smart Band 2, disponibile su Amazon a soli 24,99 euro invece di 34,99.

Si tratta di un risparmio del 29% su un prodotto già molto conveniente e di qualità con spedizione Prime e consegna praticamente immediata.

Xiaomi Redmi Smart Band 2: lo sport non avrà più segreti

Xiaomi Redmi Smart Band 2 è un fitness tracker che offre tante funzioni ad un prezzo super. Dotato di uno schermo TFT da 1,47 pollici dai colori brillanti e con oltre 100 quadranti personalizzabili, inserito in un corpo ultra-sottile e leggero, con solo 9,99 mm di spessore e 14,9 grammi di peso. Il cinturino è in TPU morbido e resistente, disponibile in 6 colori diversi.

Con questo dispositivo puoi scegliere tra oltre 30 modalità di allenamento, come corsa all’aperto, yoga, escursioni e nuoto. Il braccialetto è infatti impermeabile fino a 5 ATM e può registrare la durata dell’esercizio, le calorie bruciate e la frequenza cardiaca. Quest’ultima viene monitorata 24 ore su 24 dal sensore PPG integrato ad alta precisione, che invia anche un avviso in caso di anomalie.

Inoltre, Xiaomi Redmi Smart Band 2 misura anche il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO₂), un parametro importante per la salute respiratoria e il benessere generale. Il braccialetto monitora anche la qualità del sonno, fornendo report dettagliati sui ritmi del sonno e suggerimenti per migliorarlo.

Xiaomi Redmi Smart Band 2 ha una batteria che dura fino a 14 giorni con un uso normale e fino a 6 giorni con un uso intensivo. La ricarica è magnetica e molto semplice da effettuare. Il braccialetto si collega allo smartphone tramite Bluetooth e permette di ricevere notifiche di chiamate, messaggi e app. Puoi anche controllare la musica e la fotocamera del telefono dal tuo polso.

Non lasciarti scappare questa occasione: acquista ora Xiaomi Redmi Smart Band 2 su Amazon a soli 24,99 euro invece di 34,99.