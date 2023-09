Xiaomi Redmi Smart Band 2, salute e sport al polso con 24€

Un vero e proprio affarino. Se ti piace allenarti e tenere sotto controllo le tue prestazioni non ti limitare a portare dietro lo smartphone ma fai il passo più lungo: acquista una smartband. Sul mercato ce ne sono a bizzeffe ma con Xiaomi Redmi Smart Band 2 non corri rischi, hai solo soddisfazioni.

Xiaomi Redmi Smart Band 2: al polso è un vero successo

Se vuoi tenere sotto controllo ogni piccola mutazione che accade nel tuo corpo, con Xiaomi Redmi Smart band 2 vai sul sicuro. Conta che costa poco quindi è accessibile ma con tutto quello che ha al suo interno non ti fa mancare niente.

Eccezionale perché la puoi avere sempre al polso: è sottile, leggera e poco ingombrante. Sia nella vita quotidiana che durante gli allenamenti ti informa su vari indicatori e neanche la vita quotidiana viene lasciata da parte.

Con i sensori che integra al suo interno hai indicatori per:

frequenza cardiaca;

sonno;

SpO2.

Hai diverse modalità di allenamento, più di 30 e un sistema interamente impermeabile per non temere l’acqua. Con il display colorato hai la possibilità di personalizzare il quadrante e se attivi le notifiche, sai cosa accade sul tuo smartphone senza doverlo prendere.

La batteria? Una super chicca visto che ti regala 14 giorni di utilizzo con una sola carica.

