 Xiaomi Redmi Watch 5 Active è un computer da polso, tuo a prezzo folle
Ci sono miliardi di smartwatch sul mercato. Alcuni costano tantissimo ma perché scegliere questi quando puoi avere un computer da polso praticamente gratis? Se messo a confronto con modelli ben più blasonati, Xiaomi Redmi Watch 5 Active offre le medesime funzioni a una frazione di prezzo. Bello, robusto e ideale da indossare tutti i giorni. Compralo a soli 29,99 euro con lo sconto del 14% su Amazon e non perdere un secondo in più.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active è uno smartphone che non necessita presentazioni. Conosciuto globalmente, non è il solito modello che costa poco ma non offre garanzia. Anzi, una volta indossato realizza ogni desiderio. È bello ed è costruito con materiali di ottima qualità così da durare nel tempo. Disponibile in colorazione bianca e nera (con una piccola differenza di prezzo), lo indossi per non levartelo più. Ha 18 giorni di autonomia dalla sua parte e un design che lo rende comodo e poco ingombrante nella vita di tutti i giorni.

Basta usare un dito per navigare nel menù per accedere a tutte le sue funzioni. Il display LCD da 2 pollici rende la visione immediata e luminosa (oltre che colorata e personalizzabile). Usa i sensori integrati per poter tenere traccia di salute, sport con dati sul cuore, sul sonno, sulla saturazione e sul movimento. Puoi scegliere tra più di 140 modalità sportive e non temere l’acqua perché lo smartwatch è impermeabile. Fino a quanto? 5 ATM.
Anche la vita quotidiana, infine, non viene dimenticata con notifiche smart, funzioni da utilizzare nel quotidiano e soprattutto le chiamate Bluetooth con cui rispondere e telefonare direttamente dal tuo polso. Lo smartphone rimane nella tasca e non perdi neanche più un aggiornamento.

Approfitta subito di questo sconto del 14% su Amazon e Xiaomi Redmi Watch 5 Active è tuo. Compralo subito a soli 29,99 euro. 

Pubblicato il 10 nov 2025

10 nov 2025
