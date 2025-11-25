 Xiaomi Redmi Watch 5 in offerta al MINIMO STORICO: lo smartwatch per sport e salute
Redmi Watch 5, il re della fascia economica degli smartwatch, ora è ancora più conveniente su Amazon.
Tecnologia Mobile
Xiaomi Redmi Watch 5 è un ottimo smartwatch, l’esponente di punta della fascia economica, che oggi diventa ancora più conveniente su Amazon grazie agli sconti per il Black Friday. Con un risparmio del 41% puoi pagarlo soltanto 64,90 euro invece di 109,99, con consegna immediata e spedizione Prime.

Redmi Watch 5 è dotato di un ampio schermo molto luminoso che permette di avere una visione chiara e dettagliata anche sotto la luce diretta del sole. Si collega in bluetooth al tuo smartphone e ti permette di rispondere alle chiamate direttamente dal polso sfruttando un microfono con tecnologia di cancellazione del rumore. Potrai usare anche un registratore vocale integrato per catturare appunti al volo.

XIAOMI Redmi Watch 5 Silver Gray

64,90109,99€-41%

Resiste all’acqua fino a 5 ATM ed è dunque adatto a ben 18 sport acquatici, oltre a numerose attività sportive a cui potrai accedere tramite lo schermo. Sono presenti anche funzioni legate alla salute come il rilevamento della frequenza cardiaca e del sonno per darti informazioni precise e dettagliate.

Con una batteria che dura fino a 24 giorni, è uno smartwatch dal rapporto qualità-prezzo incredibile, specie con questo sconto: acquistalo a 64,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 nov 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
25 nov 2025
