Xiaomi Redmi Watch 5 Lite ed hai uno smartphone da polso: a 44€ è tuo

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite è uno smartwatch che duplica il tuo smartphone. Indossalo al polso per avere tutto quello che hai sempre voluto e anche di più. Non solo ottieni dati sullo sport e sul benessere ma puoi rimanere anche in contatto con la sfera sociale ed effettuare chiamate via Bluetooth. A soli 44,26€ su Amazon? Un affare da prendere al volo, collegati e aggiungilo al carrello con uno sconto del 16%.

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite, uno smartwatch che vale tutta la spesa

Nonostante ci siano sul mercato dei modelli che costano molto ma molto di più, Xiaomi Redmi Watch 5 Lite nel suo piccolo stupisce e soddisfa chiunque lo acquista. Disponibile in colorazione nera, ha una dimensioni ideale sia per lui che per lei e poi è comodo e poco ingombrante così da non privartene mai. 18 giorni di autonomia super eccezionali e un sistema di resistenza all’acqua fino a 5 ATM per non temere di rovinarlo in alcun mondo.

L’esperienza ha inizio con il display AMOLED ampio e luminoso. Naturalmente puoi personalizzare il quadrante a piacente e puoi navigare nel menù con un semplice swipe del tuo polso. Qui trovi una miriade di funzioni dedicate alla salute così come allo sport e alla vita di tutti i giorni. I sensori integrati, nello specifico, ti forniscono dati sul cuore, sul sonno, sui livelli di ossigeno nel sangue e tanto altro ancora. Quando ti alleni, invece, scegli una tra le 150 modalità e più di sport integrate: non ti preoccupare perché le rilevazioni sono accurate e specifiche grazie anche al GNSS integrato. E poi che dire, per la vita quotidiana ci sono notifiche smart, sveglia, chiamate Bluetooth e mille altre impostazioni che ti lascio scoprire.

A soli 44,26€ su Amazon, il Xiaomi Redmi Watch 5 Lite è lo smartwatch di cui non privarti. Se sei interessato, collegati e completa l’acquisto con uno sconto del 16% subito.