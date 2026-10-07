Xiaomi Redmi Watch 6 alla Festa delle Offerte Prime è un affare

Questa sera a mezzanotte scadono le promozioni della Festa delle Offerte Prime e quindi sei ancora in tempo per acquistare uno smartwatch molto interessante al giusto prezzo. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Watch 6che ora su Amazon puoi avere a soli 77 euro circa, invece che 109,99 euro.

Con lo sconto del 30% sul pezzo di listino indicato da Amazon puoi risparmiare più di 32 euro sul totale. E potrai avvalerti del pagamento in comode rate a tasso zero con con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina. Essendo un’offerta esclusiva per i clienti prime se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Xiaomi Redmi Watch 6 ha tutto quello che ti serve

Xiaomi Redmi Watch 6 abbina eleganza e funzionalità pur rimanendo a un prezzo molto accessibile, soprattutto con questa offerta Prime. Ci sono oltre 150 modalità sportive che potrai fare sia dentro che fuori casa con monitoraggio costante della salute. Offre il GPS con navigazione a 5 sistemi per un posizionamento più preciso e registrazioni accurata dei percorsi in tempo reale.

Garantisce un’autonomia che arriva fino a ben 24 giorni di utilizzo moderato e ti dimenticherai quindi di ricaricarlo. Anche lato design dice la sua con un corpo ultra sottile di appena 9,9 mm e telaio in lega di alluminio più un luminoso display AMOLED da 2,7 pollici. Ci sono i nuovi pulsanti fisici con ghiera rotante per un controllo intuitivo e potrai accedere alle varie impostazioni tra cui i tantissimi quadranti personalizzabili. Inoltre è impermeabile fino a 5 ATM.

Goditi anche tu questa promozione straordinaria prima che sparisca. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Watch 6 a soli 77 euro circa, invece che 109,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.