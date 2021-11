Xiaomi regna nell'11.11 di AliExpress: 6 prodotti a prezzo BOMBA

Nonostante il Black Friday sia un evento che nasca negli Stati Uniti anche l'oriente sa il fatto suo. Se sei solito acquistare da e-commerce come AliExpress sai benissimo che l'attesissimo 11.11 è ormai arrivato. Di cosa si tratta? Ovviamente di una giornata di saldi extra convenienti che hanno luogo in Cina. Grazie a questi si possono acquistare prodotti di ultima generazione a prezzi veramente stracciati concludendo affari che in Italia non troveresti mai. Tra i marchi più ambiti non può non figurare Xiaomi che da anni a questa parte è una vera punta dell'evento cinese.

Acquistare da AliExpress è sicuro, semplicissimo e conveniente. Ti basta sapere i giusti codici da applicare per andare alla grande. Non sai come fare? Non ti preoccupare perché dopo oggi potrai stare tranquillo.

In più ti svelo due ottime chicche: le spedizioni avvengono in tempi rapidissimi dai magazzini europei e cinesi e l'IVA è già inclusa nel prezzo.

Le offerte Xiaomi sbarcano su AliExpress: sei prodotti da mettere nel carrello

I prodotti in sconto sono numerosi, ma tra questi se ne distinguono senza ombra di dubbio sei. Tutti firmati Xiaomi ti consentono di acquistare non solo smartphone ma anche accessori e utility di prima qualità.

Xiaomi 11T

Il primo affare a spiccare è ovviamente quello riservato a Xiaomi 11T, uno smartphone senza eguali. L'ultimo a esser arrivato sul mercato e ad aver già ammaliato milioni di consumatori. Con fotocamera da 108 megapixel e ricarica rapida a 67W è imbattibile. Dopotutto può essere paragonato a un Top di gamma viste le prestazioni che ti consente di ottenere. Per farlo tuo puoi scegliere tra due versioni ossia:

8 GB di RAM e 128 GB di memoria;

8 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Per l'11.11 puoi acquistarlo con uno sconto di 30€ sulla pagina ufficiale del prodotto. In particolar modo dovrai inserire il codice “30250DOUBLE” per ottenere questo prezzo dopo aver applicato il coupon del venditore.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Sempre parlando di smartphone mi sento in dovere di farti sapere che anche per Xiaomi 11 Lite 5G NE hai la possibilità di risparmiare. In particolar modo tutte e tre le varianti di questo dispositivo sono in offerta, devi solo scegliere quanta RAM e memoria vuoi a tua disposizione. I tagli disponibili, in particolare sono tre e sono:

6 GB di RAM e 128 GB di memoria;

8 GB di RAM e 128 GB di memoria;

8 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Per l'11.11 puoi acquistarlo con uno sconto di 30€ inserendo il codice “30250DOUBLE” dopo aver aggiunto il modello da te preferito collegandoti alla pagina del prodotto dopo aver applicato il coupon del venditore.

Poco X3 Pro

Ma non c'è due senza tre, dico bene? Allora perché non prendere al volo l'occasione e pensare di fare anche un bel salto di qualità grazie a Poco X3 Pro? Questo smartphone è perfetto se ami il gaming mobile e se vuoi una batteria praticamente eterna. Anche questo è disponibile in due varianti ossia:

6 GB di RAM e 128 GB di memoria.

8 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Per l'11.11 lo puoi ottenere con 23€ di sconto inserendo il codice “23190DOUBLE” dopo aver scelto la tua variante preferita sulla pagina ufficiale AliExpress.



In più ti faccio sapere che i primi 30o 0rdini effettuati all'inizio degli sconti riceveranno una fantastica mistery box a casa che potrebbe avere all'interno un prodotto casuale tra: Mijia robot Vacuun; Earbuds 2S; Mi Band 6; Xiaomi Mi Watch; Mi Power Bank.

Redmi Buds 3 Pro

Passando invece a degli accessori che ormai non possono mancare neanche nella tua tasca, la quarta offerta che non puoi perderti è relativa alle Redmi Buds 3 Pro. Queste true wireless sono una vera bomba dal momento che suonano in modo magistrale e sono dotate sia di cancellazione del rumore smart che di ben 28 ore di carica con la custodia.

Per l'11.11 puoi acquistarle con un ribasso di 5€ grazie al codice sconto “FAST5GO” che inserisci sulla pagina ufficiale di AliExpress dopo aver scelto la tua variante preferita.

Cacciavite elettrico di precisione

Arriva poi la volta di alcune utility pazzesche. Tra le diverse, l'offerta più interessante riguarda il set di cacciaviti di precisione elettrici. Oltre a essere compatto e praticamente portabile ovunque vai, al suo interno vanta 24 punte S2 in acciaio e una batteria che supporta più di 400 utilizzi continuativi. Questo qui puoi acquistarlo sulla pagina ufficiale AliExpress con un coupon di 2€ che ottieni ogni 25€ di spesa. In più sono attive altre due promozioni:

50 ordini avranno l'occasione di dimezzare il prezzo di un ulteriore 50% inserendo il codice “AEPROMO”;

inserendo il codice “AEPROMO”; i primi 15 acquirenti riceveranno in omaggio un Mi Band 6 completamente gratis.

Mi Electric Scooter 3

Per ultimo, ma non per importanza arriva poi il pezzo forte: lo Xiaomi Mi Electric Scooter 3. Con un'autonomia di 30 chilometri e una velocità di 25 km/h questo monopattino elettrico è eccezionale. Non solo è stato migliorato con un sistema di chiusura sicuro e semplicissimo da utilizzare, ma gli pneumatici sono stati altresì dotati di un intelligentissimo nuovo freno a disco con due pastiglie per una maggiore stabilità.

Per l'11.11 questo te lo porti a casa con un risparmio di 35€ grazie al codice “FAST35GO” che inserisci sulla pagina ufficiale del prodotto.

In conclusione, ce n'è per tutte le tasche e soprattutto per tutti i gusti quindi non perdere l'occasione di concludere gli affari più convenienti di quest'anno. Ti rammento che i codici sconto sono validi solo per gli eventi legati all'11.11 su AliExpress.