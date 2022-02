Xiaomi rende la tua TV SMART in un secondo: spesa minima su eBay

Se sei alle prese con un televisore obsoleto che non ne vuole sapere di andare su internet, non passare agli accorgimenti drastici. Con questo prodottino Xiaomi hai tutto a disposizione per renderlo di ultima generazione. Lo colleghi alla porta HDMI, al WiFi ed hai subito tutte le applicazioni che ami a portata di mano.

Con eBay la convenienza è di casa perché se aggiungi il coupon “SMARTHOME22” al momento del pagamento, hai il tuo acquisto con soli 40€, un prezzo più che ottimo per la tecnologia che ti porti a casa. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi: la Stick TV che fa diventare la TV SMART in zero secondi

Ne avrai viste di tutte le maniere ma del perché questa di Xiaomi sia la Stick preferita degli utenti ti sei mai interrogato? La risposta è semplice: si utilizza in pochissimi secondi e rende il tuo televisore più intelligente di tanti altri modelli.

Trattandosi di un Android box in formato Stick, non ti pone limiti. Infatti con il Google Play Store a portata di mano installi qualunque applicazione sia disponibile avendo a portata di schermo ogni tuo desiderio. Non mancano all’appello le applicazioni più gettonate come RaiPlay, Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e così via.

Arriva con il suo telecomando con tanto di microfoni integrato. Premi il pulsante e Google Assistant esaudisce ogni tuo desiderio.

Da utilizzare è una sciocchezza, come ti ho già detto non devi far altro che collegarla alla porta HDMI del tuo televisore e inizia a funzionare.

Una vera genialata che con la spesa minima dà vita ai tuoi prodotti più anzianotti. Cosa aspetti? Non devi far altro che aggiungerla al carrello e al momento del pagamento inserire il codice “SMARTHOME22” su eBay. Paghi solamente 44€ per riceverla a casa senza costi aggiuntivi e in pochissimo tempo.

