Il ripetitore WiFi di Xiaomi a soli 13,99 euro

Si chiama Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro e il nome già spiega quale sia la sua funzione: estende la portata della rete wireless così da raggiungere in modo efficiente ogni angolo della casa o dell’ufficio. Il prodotto oggi è in offerta su Amazon al prezzo di 13,99 euro.

Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro in offerta su Amazon

Supporta la connessione di 16 dispositivi contemporaneamente con trasmissione dati che raggiunge una velocità di 300 Mbps. Dotato di due antenne per una copertura ottimale, non richiede alcuna particolare competenza per la configurazione: il processo di setup così come la successiva gestione avviene in modo molto semplice attraverso una applicazione mobile fornita da Xiaomi.

Il ripetitore WiFi, oggi in sconto a 13,99 euro su Amazon, è l’ideale per chi con il solo router fatica a raggiungere tutti i device: computer desktop o laptop, smartphone, tablet, set-top box, dongle HDMI, televisori, lettori multimediali e così via. A questo prezzo è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.