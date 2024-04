Xiaomi Robot Vacuum S10T: pulisce lui casa per te, solo 215€

Grazie a eBay ti assicuri un potente amico che ti aiuterà parecchio nel pulire e tenere pulita casa. Perfetto su qualsiasi superficie e ambiente, lo Xiaomi Robot Vacuum S10T è un vero portento. Lascia che sia lui a pulire per te. Oggi costa solo 215,90 euro. Mettilo subito in carrello.

Ottieni questo sconto solo inserendo il coupon XIAOMIDAYS24 poco prima della conferma dell’ordine. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, hai anche la Garanzia Cliente eBay. Addirittura puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Xiaomi Robot Vacuum S10T: tu pensa solo a rilassarti

Mentre lo Xiaomi Robot Vacuum S10T lavora al posto tuo, tu puoi riposarti o dedicarti alle tue passioni. Manca sempre tempo vero? Allora riscattalo con questo aspirapolvere potente che fa tutto da solo. Grazie alla navigazione laser raggiunge ogni angolo della casa.

Le potenti spazzole, con tecnologia anti-groviglio, sconfiggono anche lo sporco più ostinato e nascosto. Il serbatoio d’acqua elettronico da 250 ml pulisce le superfici dopo aver aspirato la polvere e lo sporco. La batteria da 5200 mAh assicura un’ampia capacità.

Acquistalo ora a soli 215,90 euro. Devi solo inserire il coupon XIAOMIDAYS24. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 71,96 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.