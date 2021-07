Xiaomi: sistema di risparmio idrico SMART a 17€, ASSURDO

Questo gioiellino è parte dell'ecosistema di prodotti Xiaomi, ma sono certa che non lo conosci ancora. Si tratta del sistema di risparmio idrico smart, che puoi montare praticamente su qualsiasi rubinetto, grazie ai diversi adattatori in dotazione.

La cosa interessante è che adesso su Amazon è in gran sconto a 17,99€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: erogatore di acqua smart in gran sconto

Ce l'ho ormai da qualche mese, per questo lo adoro e – appena l'ho visto in sconto – non ho esitato a segnalartelo. Il suo funzionamento è talmente semplice, quanto utile. Infatti, ti basterà montarlo e sarai pronto: ci ho messo pochissimi minuti perché in kit c'è tutto, essenzialmente dovrai solo bloccarlo attraverso filettatura. In confezione, come ti ho anticipato, ci sono anche tutti gli adattatori necessari.

Dopo questo, apri il rubinetto e lascialo aperto: a chiudere ed aprire l'acqua ci penseranno i sensori. Già, perché sono due e senza contatto. Se sfiorerai quello posizionato sotto, l'acqua sarà erogata solo se sarai nelle vicinanze, se invece sfiorerai quello laterale, l'erogazione sarà continua.

Un paio di esempi di utilizzo, davvero utili? Beh, le mani sporche innanzitutto, ma anche – semplicemente – quando sono occupate e ti serve acqua: non dovrai toccare il rubinetto. Inoltre, se devi lavarle, grazie a questo dispositivo non ci saranno sprechi inutili, ad esempio mentre ti insaponi.

Infine, a rendere davvero speciale questo gioiellino è il fatto di avere una batteria integrata, che dura addirittura 6 mesi. Quando è il momento, basterà pochissimo per ricaricarla attraverso il cavetto microUSB in dotazione.

Il tuo affare, con questo sistema smart di risparmio idrico di Xiaomi, lo fai adesso da Amazon: accaparratelo a 17€ circa appena e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.