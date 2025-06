Xiaomi Smart Band 10 è finalmente qui: eccolo su Amazon

Appena annunciato, il nuovo Xiaomi Smart Band 10 è già in vendita su Amazon. La disponibilità è immediata e se lo ordini subito arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Diventerà il tuo alleato quotidiano per il benessere e l’attività fisica.

È arrivato il nuovo Xiaomi Smart Band 10

Integra un ampio display AMOLED touch da 1,72 pollici con definizione 326 ppi e cornici simmetriche da soli 2 mm, supporta oltre 150 modalità di allenamento, il monitoraggio continuo dei parametri vitali e una gestione del sonno completamente rinnovata. L’indossabile si presenta come un alleato per lo stile di vita moderno. Ci sono diverse novità, tra le quali spicca una modalità Nuoto potenziata, la trasmissione in tempo reale della frequenza cardiaca via Bluetooth e un programma di ottimizzazione del riposo sviluppato in collaborazione con enti internazionali del settore. Tutto questo senza dimenticare i 21 giorni di autonomia con una sola ricarica, il quadrante personalizzabile con oltre 200 design e i cinque minigiochi interattivi inclusi. Scopri di più nella scheda completa.

Puoi acquistare il nuovo Smart Band 10 di Xiaomi al prezzo di 48,83 euro, con un piccolo sconto rispetto al listino ufficiale (49,99 euro). Come anticipato in apertura è subito disponibile, venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita in un giorno. Trattandosi di un prodotto appena annunciato, possiamo immaginare che andrà a ruba.

La colorazione è Midnight Black, visibile nell’immagine qui sopra. Considerando quanto abbiano avuto successo commerciale le versioni precedenti, potrebbe andare presto sold out. Se sei interessato, ti consigliamo di ordinarlo subito per non correre il rischio di rimanere a bocca asciutta.