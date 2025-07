Xiaomi Smart Band 10 è al MINIMO storico: fai subito tuo il nuovo tracker

Xiaomi Smart Band 10 è apparso sul mercato da pochissimo eppure guarda che sorpresa: muovo minimo storico. Proprio qualche giorno prima dei Prima Day 2025 hai la possibilità di realizzare il tuo sogno e di acquistare questo gadget che è molto più di un semplice accessorio. Disponibile in colorazione nera, lo metti nel carrello con 44,99 euro su Amazon grazie allo sconto andato ora online. Non perdere tempo e se vuoi paga anche in 3 rate senza interessi.

Con un’estetica che rimane fedele ai suoi predecessori ma tecnologie tutte aggiornate al suo interno, Xiaomi Smart Band 10 è un accessorio che al polso fa la differenza. Le sue dimensioni compatte permettono di indossarlo tutti i giorni e tutto il giorno senza mai trovarlo di troppo, scomodo oppure sentire l’esigenza di prenderti una pausa. Infatti, una volta che lo hai su, quasi lo dimentichi fino a quando non ti ricordi che hai un vero e proprio assistente a tua disposizione. Il cinturino in silicone lo rende ideale per qualunque polso potendolo regolare sulla lunghezza più adatta.

Consulta ogni dato sul display AMOLED da 1,72 pollici bello a vedersi perché è colorato e personalizzabile, ma anche comodo con la sua luminosità eccellente che lo rende visibile sotto il sole più forte. Fai swipe con il dito per navigare nel menù ed accedere a tutte le impostazioni e funzioni come i sensori che rilevano sport e salute. Sono accurati, di ultima generazione e offrono dati sul cuore, l’ossigenazione, il sonno oltre che report su +150 modalità di allenamento. Non ti fare problemi, non c’è modo di rovinare il tuo nuovo alleato grazie al sistema di impermeabilità che lo rende utilizzabile fino a 5ATM di profondità. E per quanto riguarda la batteria, i suoi 21 giorni di autonomia diventano una certezza a cui non rinunciare.

Mettilo nel carrello con soli 44,99 euro su Amazon. Xiaomi Smart Band 10 è al minimo storico e da acquistare subito.