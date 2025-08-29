 Xiaomi Smart Band 10: la più venduta è in offerta a 43,90 euro
Xiaomi Smart Band 10: la più venduta è in offerta a 43,90 euro

La Smart Band 10 di Xiaomi è la compagna ideale per fitness e salute: è la più venduta su Amazon.
La Xiaomi Smart Band 10 è la più venduta su Amazon nella categoria “Sport e Tempo Libero“. Questo perché si tratta effettivamente di un fitness tracker completo, perfetto per tenere traccia dell’allenamento e dei dati relativi al tuo benessere, con una batteria che dura a lungo, comodo da indossare e facile da usare. Oggi puoi acquistarlo a soli 43,90 euro.

La Xiaomi Smart Band 10 è dotata di un display AMOLED da 1,72″ con cornici ultrasottili da 2 mm e luminosità fino a 1.500 nit, con refresh rate a 60Hz. L’autonomia arriva fino a 21 giorni con una sola ricarica con uso standard e, in ogni caso, supporta la ricarica rapida per essere subito pronta a partire.

Xiaomi Smart Band 10 (Fitness Tracker), 1.72" AMOLED display, multimateriale, autonomia 21 gg, ricarica rapida, 150+ sport, monitoraggio benessere e sonno, HyperOS 2.0, resistente 5ATM, Compass, Nero

43,90 49,99€ -12%
La Smart Band supporta oltre 150 modalità sportive e monitoraggio avanzato del battito con resistenza all’acqua fino a 5ATM. Con il monitoraggio professionale del sonno puoi capire e migliorare la qualità del riposo.

Infine, il design multimateriale con cassa in alluminio unisce leggerezza e robustezza, trasformando la Smart Band 10 in un accessorio che si adatta a ogni look. A soli 43,90 euro è da avere.

29 ago 2025
