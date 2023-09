Xiaomi Smart Band 7 ad un SUPER PREZZO su Amazon (-27%)

Con Xiaomi Smart Band 7 hai qualcosa di più di una semplice smart band al polso: ma è il compagno ideale per l’attività fisica e per darti consigli sulla salute. Il tutto ad un prezzo scontato su Amazon di soli 44,49 euro invece dei 59,99 richiesti di listino.

Xiaomi Smart Band 7 in offerta: come funziona

Xiaomi Smart Band 7 è dotato di un ampio display AMOLED che catturerà immediatamente la tua attenzione. La visualizzazione in alta risoluzione è perfettamente chiara e dettagliata, il che significa che potrai facilmente leggere tutte le informazioni importanti sul tuo polso. Inoltre, con la modalità “sempre acceso”, potrai vedere data e ora senza dover sollevare il polso o toccare lo schermo.

Se sei un appassionato dil fitness, apprezzerai sicuramente le sue caratteristiche avanzate. Questo dispositivo offre un’analisi professionale dell’allenamento e supporta oltre 110 modalità sportive diverse. Potrai tenere traccia delle calorie bruciate, monitorare la frequenza cardiaca e registrare la durata dell’allenamento. Non importa quale sia il tuo sport preferito, questo Smart Band è pronto a seguirti ovunque.

Con la monitorizzazione continua del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il tracciamento della frequenza cardiaca per tutto il giorno e la valutazione della qualità del sonno, avrai una panoramica completa della tua salute. Questo Smart Band ti aiuta a prenderti cura di te stesso in modo proattivo.

Niente è più fastidioso di un dispositivo che deve essere ricaricato continuamente. Con Xiaomi Smart Band 7, non dovrai preoccuparti della batteria. Offre una durata straordinaria con fino a 14 giorni di autonomia in modalità di utilizzo normale. Inoltre, la ricarica magnetica è comoda e veloce, quindi non dovrai interrompere la tua routine per molto tempo.

Non perdere l’opportunità di avere il controllo della tua salute e del tuo fitness con Xiaomi Smart Band 7. Acquistala ora su Amazon a soli 44,49 euro invece di 59,99. Un affare del genere è difficile da trovare, quindi assicurati di approfittarne mentre dura.

