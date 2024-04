Xiaomi Smart Band 7 Pro: mettilo al polso (sconto record)

In questo momento puoi risparmiare ben 45 euro su Xiaomi Smart Band 7 Pro, uno dei dispositivi indossabili più apprezzati per via del suo design e dei tanti punti di forza in dotazione. È merito dell’offerta su Amazon che lo propone in forte sconto rispetto al prezzo di listino. L’intera esperienza ruota attorno al display AMOLED da 1,64 pollici a colori con risoluzione 280×456 pixel e vetro curvo 2.5D a protezione del pannello.

Risparmia 45 euro su Xiaomi Smart Band 7 Pro

Tra le funzionalità integrate troviamo quelle per il monitoraggio dell’attività fisica con oltre 110 modalità di allenamento supportate e per la misurazione dei parametri biometrici come frequenza cardiaca, calorie bruciate, saturazione dell’ossigeno nel sangue, salute femminile e qualità del sonno. Il quadrante può essere personalizzato liberamente in base ai propri gusti personali, c’è il sensore di luce ambientale, è resistente all’acqua e la batteria interna ha un’autonomia fino a 12 giorni con una sola ricarica, di gran lunga superiore rispetto a quella di uno smartwatch tradizionale. Per saperne di più ti consigliamo di visitare la pagina dedicata sull’e-commerce.

Xiaomi Smart Band 7 Pro al prezzo finale di 54,99 euro invece di 99,99 euro come da listino, con uno sconto di ben 45 euro, è un ottimo affare. Non c’è bisogno di attivare coupon: è tutto pronto per metterlo nel carrello.

Se decidi di effettuare subito l’ordine, lo potrai mettere al polso (o regalare) già entro pochi giorni. Amazon assicura infatti la spedizione gratuita e la consegna direttamente a domicilio. Segnaliamo infine il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni lasciate sull’e-commerce, superiore a 4/5 stelle.