 Xiaomi Smart Band 9 Active: metti al polso salute, notifiche e sport a soli 18€
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Xiaomi Smart Band 9 Active: metti al polso salute, notifiche e sport a soli 18€

Cosa stai aspettando? Metti al polso salute, notifiche e sport a soli 18€ grazie alla Xiaomi Smart Band 9 Active in offerta su Amazon.
Xiaomi Smart Band 9 Active: metti al polso salute, notifiche e sport a soli 18€
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Cosa stai aspettando? Metti al polso salute, notifiche e sport a soli 18€ grazie alla Xiaomi Smart Band 9 Active in offerta su Amazon.

Oggi puoi mettere al polso tutto ciò che serve per salute, sport e notifiche spendendo una miseria. Infatti, la Xiaomi Smart Band 9 Active è in offerta speciale su Amazon a soli 18,99 euro! Cosa stai aspettando? Conferma adesso l’ordine, prima che le scorte a magazzino finiscano inesorabilmente. E poi questa è una delle smartband più amate di sempre da milioni di utenti in tutto il mondo.

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Il design compatto e sottile la rende estremamente comoda e pratica da indossare. Inoltre, la possibilità di personalizzare sia il quadrante che il cinturino la rende adatta a qualsiasi occasione: allenamento, tutti i giorni o uscita serale. Con un ampio display da 1,47 pollici e una frequenza di aggiornamento da 60Hz ogni informazione e attività svolta risultano sempre bene visibili e super fluide!

XIAOMI Smart Band 9 Active, smart watch, Schermo TFT 37mm, Monitoraggio Salute: SpO2, Frequenza Cardiaca, Sonno e Stress, 50 modalità sportive, Resistenza Acqua 5 ATM, Durata Batteria 18 giorni, Viola

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I suoi sensori permettono un monitoraggio automatico quotidiano dello stato di salute e del fitness. Potrai affidarti a un controllo continuo ed efficiente della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, due parametri vitali importantissimi. Inoltre, grazie alle 50 modalità sportive a tua disposizione, puoi monitorare ogni tuo allenamento e scoprire se stai raggiungendo i tuoi obiettivi e come farlo.

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Indossa la Xiaomi Smart Band 9 Active ovunque, anche nell’acqua a una profondità di 50 metri. Goditi ogni sua funzionalità al massimo della potenza grazie al nuovo chip ottimizzato che rende tutto estremamente rapido. Comprala ora a soli 18,99 euro su Amazon! Sta andando a ruba.

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Pubblicato il 23 mar 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
23 mar 2026
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