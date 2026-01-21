 Xiaomi Smart Band 9 Pro con autonomia 21gg è MEDICO da polso (solo 49€)
Xiaomi Smart Band 9 Pro ha sensori avanzati da rilevare qualunque cambiamento nel corpo: prezzo piccolo con l'offerta Amazon 2026.
Xiaomi Smart Band 9 Pro è un accessorio tech da indossare al polso con funzioni avanzate: i sensori integrati rilevano sport, salute e ti rendono informato su ciò che accade dentro e fuori il corpo. Grazie allo schermo AMOLED, la lettura delle notifiche è istantanea, mentre la sua batteria da 21 giorni rende l’utilizzo una passeggiata.Il prezzo di soli 49,99€ su Amazon è un affare da non perdere: tutto merito dello sconto del 38% registrato ora. Se lo vuoi, aggiungilo in carrello ora prima che il prezzo salga all’improvviso.

Smart band Xiaomi da mettere al polso

Con Xiaomi Smart Band 9 Pro hai un accessorio completo ed economico. Spendi poco, tuttavia non finisci per accontentarti perché è un dispositivo dotato di qualunque funzione. Puoi connettere questa smart band sia ad Android che iOS? Sì, la sua compatibilità è universale e puoi sfruttare tutte le funzioni sul sistema operativo che preferisci. Dotato di un display AMOLED ampio, colorato e soprattutto luminoso, scopri tante informazioni sul tuo corpo e su cosa ti corconda con un’unica occhiata. Puoi personalizzare il quadrante? Chiaramente sì e Xiaomi ti offre decine e decine di possibilità sempre in aggiornamento.

Disponibile in colorazione nera, lo smartwatch Xiaomi è realizzato in alluminio ed è resistente, sottile e robusto. Indossalo tutti i giorni senza paura di scalfirlo: grazie al suo cinturino in silicone, si adatta ai movimenti del tuo polso e non è mai di troppo. Inoltre è impermeabile e resistente all’acqua fino a 5 ATM. 

Le caratteristiche di Smart Band 9 Pro

La vera domanda è: cosa offre Xiaomi Smart Band 9 Pro oltre a un’estetica curata nei particolari? Le caratteristiche di questo smartwatch sono:

  • monitoraggio avanzato del sonno a 360 gradi;
  • monitoraggio dell’ossigeno nel sangue;
  • rilevazione della frequenza cardiaca;
  • 150 modalità di allenamento tra cui scegliere;
  • GNSS integrato;
  • funzione bussola sempre disponibile;
  • monitoraggio dello stress;
  • gestione della salute femminile;
  • Coach di corsa integrato con funzioni smart.

Sconto gennaio 2026 su Amazon

Con un ribasso del 38% che rende il prezzo un regalo, Xiaomi Smart Band 9 Pro raggiunge il prezzo perfetto: fallo tuo con soli 49,99€ e mettilo al polso con un click.

Pubblicato il 21 gen 2026

21 gen 2026
