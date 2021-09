Xiaomi Smart Glasses per sfidare Ray-Ban Stories

A pochi giorni di distanza dalla presentazione ufficiale di Ray-Ban Stories, ecco Xiaomi Smart Glasses. Come si può intuire dal nome, si tratta anche in questo caso di occhiali potenziati da funzionalità hi-tech, dotati di componenti hardware che li differenziano dalle tradizionali montature da vista o da sole.

Ecco gli occhiali smart di Xiaomi

Pesano solo 51 grammi e, a differenza del modello proposto da Facebook, puntano tutto sulla realtà aumentata, grazie alla possibilità di sovrapporre informazioni al campo visivo dell'utente, mostrandogli ad esempio notifiche e messaggi, i comandi per controllare le chiamate, le indicazioni per la navigazione stradale, le traduzioni e molto altro ancora. C'è anche una fotocamera da 5 megapixel che, all'occorrenza, è in grado di inquadrare l'ambiente circostante e catturare immagini.

Punto di forza della scheda tecnica è la presenza di un display MicroLED monocromatico con Optical Waveguide Technology per la visualizzazione delle informazioni, controllato da un chip dalle dimensioni pari a soli 2,40×2,02 millimetri.

La struttura di Xiaomi Smart Glasses è formata da ben 497 elementi, inclusi i sensori e i moduli per la connettività WiFi e Bluetooth. Non mancano nemmeno un processore quad core ARM, un touchpad per l'interazione diretta, un microfono per quella vocale e una batteria con autonomia sufficiente a garantire un'autonomia adeguata. I comandi possono essere impartiti anche attraverso un'intelligenza artificiale (XiaoAi AI Assistant).

L'obiettivo dichiarato è quello di rendere gli occhiali un dispositivo intelligente e indipendente, non uno schermo secondario per lo smartphone, nonostante la comunicazione tra i due sia possibile, per non disturbare l'utilizzo ordinario, mostrando però le informazioni chiave al momento giusto .

Quando sarà possibile acquistarli? Non subito, con tutta probabilità non a breve: non sono annunciati prezzi né disponibilità. A conti fatti, al momento dobbiamo considerare Xiaomi Smart Glasses al pari di un concept non ancora pronto per la commercializzazione.