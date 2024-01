Il prezzo di Xiaomi Smart Speaker è crollato su Amazon

Xiaomi Smart Speaker, oggi in sconto del 40% su Amazon, è molto più di un semplice altoparlante: integra un display LED con orologio a luminosità adattiva e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale come la possibilità di interagire con l’Assistente Google mediante comandi vocali. Inoltre, il suo comparto audio stereo è di livello assoluto.

Xiaomi Smart Speaker, sconto 40%: ascolta l’offerta

I punti di forza non finiscono qui: non manca la connettività Bluetooth per l’ascolto di musica e podcast, inoltre c’è un trasmettitore IR che semplifica notevolmente il controllo delle apparecchiature e degli elettrodomestici che si trovano in casa. Il tutto è racchiuso all’interno di un design raffinato ed elegante, con una forma compatta e un colore sobrio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

L’offerta in corso permette di acquistare Xiaomi Smart Speaker al prezzo finale di soli 29,99 euro invece di 49,99 euro come da listino, grazie allo sconto del 40% applicato in automatico (non serve attivare coupon). Se ne compri due hai la possibilità di installarli ai lati del televisore per dare vita a un impianto home theater stereo senza fili.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita in pochi giorni per chi effettua subito l’ordine. Si tratta di un’ottima occasione per portare in casa un altoparlante intelligente dalla qualità audio elevata e caratterizzato da funzionalità avanzate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.