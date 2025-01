Xiaomi Smart Speaker suona e controlla: c'è Google integrato (39€)

Non un semplice speaker Bluetooth ma un dispositivo con duplice utilizzo per godere di musica in elevata qualità e controllare anche i dispositivi collegati. Xiaomi Smart Speaker è un 2 in 1 da non sottovalutare e che, grazie alle dimensioni ridotte, è facile da posizionare ovunque in casa. Display LED integrato e funzioni eccellenti. Non ignorare lo sconto del 22% che ti propone Amazon ma anzi, collegati in pagina così acquisti il tuo ad appena 39,01€. Il successo è assicurato.

Xiaomi Smart Speaker, perché scegliere questo prodotto?

Ascoltare musica a gran volume è sempre possibile. Non limitarti nel usare la cassa dello smartphone che, per quanto il tuo possa essere costoso e top di gamma, sacrifica comunque la performance. È sufficiente una cassa Bluetooth e con Xiaomi Smart Speaker hai un prodotto che ha duplice funzione. Si presenta con dimensioni compatte e un display LED integrato che ti mostra sempre l’ora. Con questa feature puoi metterlo sul comodino e trasformarlo anche in una sveglia digitale.

In realtà dei fatti è posizionabile ovunque in casa. Attraverso la connettività senza fili si collega a qualsiasi dispositivo, persino al televisore, per diffondere l’audio in modo ottimale. Tuttavia, se punti alla musica, non dovrai per forza usare il Bluetooth visto che basterà un comando vocale per accedere ai servizi che più ami. All’interno dello Speaker è infatti integrato Google Assistant il quale, attraverso il modulo IR, può controllare i dispositivi compatibili e connessi.

È come avere due prodotti ma con la comodità di essere contenuti in un singolo devices. La qualità dell’audio è eccellente puntando alla massima risoluzione con un design che diffonde il suono a 360° cogliendo ogni sfumatura.

Per soli 39,01€ su Amazon, lo straordinario Xiaomi Smart Speaker deve diventare tuo. Se sei interessato approfitta dello sconto del 22% ora in corso.

