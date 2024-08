Xiaomi pronta a lanciare smartphone senza tasti nel 2025?

Xiaomi sarebbe al lavoro su uno smartphone senza tasti. Questo ambizioso progetto, nome in codice “Zhuque“, potrebbe vedere la luce già nel 2025. L’indiscrezione arriva dal noto informatore chuvn8888, le cui rivelazioni hanno spesso colpito nel segno in passato. Se questa voce venisse confermata, Xiaomi sarebbe sulla buona strada per superare i suoi concorrenti in questo campo.

https://t.co/vQaYCWRd2Y

Late as fuck but as I teased Saturday, new Xiaomi flagship "zhuque" in development for 2025 release. Details in Smartprix article. — Chun Bhai (@chunvn8888) August 26, 2024

Ma come può un telefono funzionare senza tasti fisici? Le speculazioni si rincorrono. Alcuni suggeriscono che Xiaomi potrebbe optare per una combinazione di pulsanti capacitivi e sensori sensibili alla pressione. Altri parlano della possibilità di controllare il dispositivo con comandi gestuali o vocali. In ogni caso, questo dispositivo trasformerà radicalmente il modo in cui interagiamo con i nostri smartphone.

In arrivo lo smartphone senza tasti di Xiaomi

Non è la prima volta che emerge l’idea di un telefono senza tasti. VIVO ha già presentato un concetto simile con il suo VIVO Apex 2019. Tuttavia, Xiaomi sembra decisa a portare questa idea dal concetto alla realtà commerciale.

I rumors suggeriscono anche che questo smartphone all’avanguardia potrebbe essere dotato di una fotocamera selfie sotto il display, eliminando qualsiasi tacca o punzone. Sotto il cofano, ci aspettiamo di trovare l’imminente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4, che lo renderebbe un dispositivo di fascia alta.

Sebbene i dettagli sulla fotocamera, sullo schermo o sulla batteria non siano ancora chiari, l’eccitazione per questo progetto è palpabile. Xiaomi potrebbe ridefinire gli standard del settore con questo smartphone senza tasti.

È interessante notare che Xiaomi non sta lavorando solo a un progetto rivoluzionario. Circolano anche voci sullo sviluppo di un telefono tri-fold (che si piega in 3), proprio come Huawei. Resta ora da vedere quale dei due raggiungerà per primo il mercato e soprattutto se verrà lanciato o meno in Italia.