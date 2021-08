Xiaomi, stampa istantanea a prezzo clamoroso

La stampa istantanea di una foto è una magia che solo chi ha vissuto gli anni della Polaroid può ricordare: è un modo per imprimere su carta un ricordo, fissare un momento, regalarlo, conservarlo, renderlo eterno. L'ingannevole presenza di mille scatti sulle memorie digitali o nel cloud neppure sfiorano il fascino della stampa. Non è tradizionalismo, né atteggiamento da vuoti conservatori: si tratta di un approccio diverso, di una tangibilità che nessun file può restituire e questa stampante Xiaomi con prezzo tagliato del 58% è la bacchetta magica che può dar vita a questo bidibi bodibi bu.

Xiaomi, .58% per la stampante istantanea

Il funzionamento è banale, il risultato sorprendente: l'immagine può essere scattata con qualsiasi smartphone, trasferita tramite bluetooth e immediatamente impressa. Del file puoi farne ciò che meglio credi, ma nel momento in cui i colori si imprimeranno sulla carta tramite trasferimento termico la magia avrà avuto luogo. Le tessere hanno dimensioni pari a 50 x 76 mm e la stampa ha definizione pari a 313×400 DPI.

Bastano 49,99 euro a fronte di un costo tradizionale di 120 euro: ben 70 euro risparmiati, insomma, per rendere questa stampante portatile uno strumento utile ed un regalo ideale: diventerà il sarcofago dei tuoi ricordi, l'antro magico entro cui introdurre un foglio bianco per tirarne fuori un'emozione da proiettare al “per sempre“. All'editing pensaci tu: è sufficiente una qualsiasi app per l'elaborazione fotografica direttamente su smartphone.