Xiaomi SU7: il prezzo dell'auto elettrica

Presentata ufficialmente a fine dicembre, Xiaomi SU7 è la prima auto elettrica del marchio. Nel fine settimana sono spuntate nuove informazioni in merito al suo prezzo di vendita, che secondo il CEO Lei Jun dovrebbe essere fissato al di sotto della soglia dei 500.000 yuan, equivalenti a poco più di 64.100 euro. La fase di preordine in Cina prenderà il via già entro questa settimana, dunque non trascorrerà molto tempo prima di una conferma definitiva.

Il prezzo dell’auto elettrica Xiaomi SU7

A partire da oggi, è possibile vedere dal vivo il veicolo nei negozi del brand presenti nel paese, in particolare nella colorazione Aqua Blue scelta per il materiale promozionale e mostrata dall’immagine qui sotto. Le altre due previste sono Mineral Gray e Verdant Green, proprio come se si trattasse di uno smartphone.

Per l’occasione, la società ha caricato l’applicazione Xiaomi Car sugli store cinese. Si tratta del software che servirà per interagire con la vettura dal proprio telefono. Farà parte dello stesso ecosistema già formato dai dispositivi mobile e da quelli per la smart home.

Sul fronte della batteria in dotazione, sarà in grado di arrivare fino a un’autonomia di 800 Km nella sua versione più evoluta con trazione integrale (l’altra raggiunge i 668 Km dichiarati con trazione posteriore). Nulla è stato lasciato al caso sul fronte delle prestazioni, con un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in soli 2,78 secondi.

La produzione è curata dalla realtà nazionale BAIC Group in un impianto di Pechino che può raggiungere le 200.000 unità realizzate all’anno. Al momento non è dato a sapere se e quando il veicolo sarà commercializzato in altri territori.

La sigla SU si legge per esteso Speed Ultra. Per altre curiosità sull’auto elettrica rimandiamo a un articolo dedicato su queste pagine: una di queste riguarda il nostro paese, più in particolare Modena, terra da sempre legata alla tradizione motoristica.