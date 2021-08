Xiaomi ti salva dal caldo: ventilatore BOMBA silenzioso

Il ventilatore di Xiaomi è un acquisto molto gettonato: con la sua estetica semplice ha ammaliato gli amanti della società. Grazie alla promozione su Amazon te lo puoi portare a casa anche tu pagandolo appena 53,49€. Lo ricevi in pochissimi giorni e soprattutto gratuitamente.

Ventilatore Mi Smart Standing Fan 1C: la mossa di Xiaomi contro il caldo

Un bel ventilatore ci vuole in casa. Se non sei amante dei condizionatori questo prodottino fa per te perché non solo fa il suo dovere come si deve, ma è anche esteticamente più carino di molti altri che trovi in giro.

In colorazione bianca, ha una base a piantana e quindi si mantiene da solo ovunque tu lo metti. È elegante e con le sue sette pale che roteano crea una brezza di cui non potrai fare più a meno. Se vuoi regolare l'altezza non farti problemi visto che l'asta è completamente personalizzabile, in realtà, se ben ci pensi, con una sola mossa lo trasformi in un ventilatore da tavolo se ne hai bisogno.

Con l'applicazione di Xiaomi per smartphone lo comandi con un solo tap senza doverti alzare, ma qua viene il bello: se a casa hai Amazon Alexa o Google Assistant puoi usare anche loro per azionarlo, spegnerlo e così via.

Un altro punto a favore? È super silenzioso.

Acquista subito il ventilatore smart di Xiaomi su Amazon a soli 53,49€. Lo ricevi in pochi giorni a casa tua. Se sei membro Prime, inoltre, non paghi alcuna spesa di spedizione perché sono gratuite.