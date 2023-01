100 euro di sconto sulle TV 4K di Xiaomi

Tu scegli la diagonale giusta, Amazon ci metto lo sconto di 100 euro: oggi l’intera linea Xiaomi TV F2 è protagonista sull’e-commerce con una promozione da non lasciarsi sfuggire. Tre i modelli interessati, tutti con la stessa dotazione di specifiche e funzionalità, ma differenziati dall’ampiezza del pannello così da adattarsi a ogni salotto o ambiente domestico, da 43 a 55 pollici.

Xiaomi TV F2: lo sconto di 100 euro su Amazon

Basati sulla piattaforma Fire TV e con supporto garantito per il controllo vocale tramite Alexa, offrono tutto ciò che serve per vedere film, serie, show e partite in formato 4K HDR. Non servono apparecchi aggiuntivi per lo streaming da servizi come Netflix, Prime Video, NOW, DAZN, Disney+ e YouTube, è tutto già preinstallato. Per l’elenco completo delle caratteristiche rimandiamo alle singole schede dei prodotti. Ecco le promozioni di oggi.

Tra i punti di forza, oltre a quelli relativi alla connettività, citiamo l’audio stereo 12+12 W con supporto a Dolby Audio, il processore quad core con GPU integrata e un design progettato senza compromessi, con bordi ultra-sottili e la possibilità di montaggio a parete. Altri dettagli nella descrizione completa.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se scegli ora il tuo modello e lo ordini subito, entro metà settimana sarà a casa tua.

