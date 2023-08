Xiaomi TV A2 43": a questo prezzo è in REGALO

Rivoluziona il tuo intrattenimento grazie a Monclick. Questa offerta è davvero spettacolare! Acquista la Xiaomi TV A2 43″ a soli 248,99 euro, invece di 449,99 euro. Un risparmio esagerato per questo televisore smart che ha tutti i comfort per divertirti. In un’unica televisione hai sia i canali in chiaro gratuiti che tutte le piattaforme di streaming che ami. Infatti, integrato c’è Android TV.

Semplice, immediata e intuitiva, questa TV è davvero uno spettacolo. Il suo display Ultra HD 4K regala immagini mozzafiato dalla qualità estrema. Ogni particolare è super curato e i colori sono eccezionalmente vivaci. Grazie all’innovativo design con cornici ridottissime, ogni volta che guardi un film o giochi ti sembra di essere nel bel mezzo della scena.

Xiaomi TV A2 43″: anche a Tasso Zero

Scegli la Xiaomi TV A2 43″ che su Monclick puoi anche pagare in comode rate tasso zero. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, dividi l’intero importo di 248,99 euro in piccole rate da soli 82,99 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto, mentre le restanti due nei due mesi appena successivi.

Grazie all’integrazione di Google Assistant puoi comandare la televisione tramite l’uso della tua voce, proprio come fai con il tuo telefono quando dici: “Hey Google”. Android TV offre un sistema intuitivo per la gestione dei tuoi contenuti preferiti. Il telecomando Bluetooth funziona in qualsiasi direzione. Lasciati sedurre da questa offerta super conveniente. Acquista subito questa smart TV intelligente a soli 248,99 euro, invece di 449,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.