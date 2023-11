Xiaomi TV A2 4K 43": PURO SPETTACOLO a 249€ su eBay

Approfitta immediatamente di eBay che ti permette di acquistare la fantastica Xiaomi A2 TV 4K 43″ a un prezzo sorprendente. Mettila in carrello a soli 249,90 euro, invece di 449,99 euro. Un ottimo risparmio per questa smart TV completa di tutto. Grazie alla tecnologia Ultra HD 4K le immagini sono sempre super dettagliate e ricche di colori. Inoltre, l’assenza di cornici sui tre lati rende tutto più immersivo.

Xiaomi A2 TV 4K 43″: pronta al DVB-T2 e con Android TV incluso

La Xiaomi A2 TV 4K 43″ è proprio una smart TV perfetta per chi cerca tecnologia e comodità. Il tuo intrattenimento non sarà più lo stesso grazie alla numerose funzionalità incluse. Ad esempio, ti basta collegare l’antenna per ricevere tutti i canali gratuiti disponibili nella tua zona. Inoltre, grazie ad Android TV, in un unico posto hai accesso a tutte le tue piattaforme di streaming preferite, app e giochi.

Cosa stai aspettando? Acquistala immediatamente a soli 249,90 euro, invece di 449,99 euro. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 83,30 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

