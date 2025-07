Xiaomi TV Box S (2nd Gen) è in DOPPIO SCONTO su eBay: -21€

Trasforma il tuo televisore in uno schermo smart per lo streaming da Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+, NOW, YouTube e da tutte le altre piattaforme: c’è un doppio sconto su eBay che taglia il prezzo della Xiaomi TV Box S di seconda generazione, il modello più evoluto. Il segnale in uscita ha risoluzione 4K Ultra HD, per non rinunciare alla qualità dell’alta definizione quando guardi film, serie show e qualsiasi altro contenuto.

L’offerta sulla Xiaomi TV Box S di seconda generazione

All’interno del suo design elegante e discreto racchiude una CPU quad core, una GPU ad alte prestazioni, 2 GB di RAM e 8 GB di memoria. Non mancano poi il supporto a Dolby Atmos, DTS-HD, Dolby Visione e HDR10+ per un’esperienza coinvolgente. La piattaforma software è Google TV con un’interfaccia che riunisce film, programmi e molto altro. Grazie al supporto per Assistente Google è possibile chiedere all’AI di trovare film, eseguire lo streaming delle app, riprodurre musica e controllare il televisore, tutto con la voce e sfruttando il telecomando con microfono in dotazione. Tutti gli altri dettagli nella pagina dedicata.

Approfitta del doppio sconto e acquista la seconda generazione di Xiaomi TV Box S al prezzo finale di soli 48,99 euro (invece di 69,99 euro come da listino ufficiale). Tutto ciò che devi fare è inserire il codice PSPRLUG25 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento, come mostrato dall’immagine qui sotto. Non serve altro.

A proporre l’affare è uno dei venditori professionali italiani più conosciuti e apprezzati su eBay, FABIO STORE, con all’attivo oltre 187.000 feedback positivi al 100% ricevuti dai clienti del marketplace a testimoniare la sua affidabilità. C’è anche la spedizione gratuita e, se lo ordini adesso, arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni senza spese extra.