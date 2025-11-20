XIAOMI TV F 65 con Fire TV integrata: il cinema è a casa (-37%)

Acquista un televisore che non lascia alcun dettaglio al caso. Opta per XIAOMI TV F 65 e realizza ogni desiderio. Questo prodotto di ultima generazione è bellissimo e anche potente con Fire TV integrato per un sistema che non lascia alcun dubbio. Non solo per televisione e streaming ma anche da abbinare alla tua console gaming. Approfitta del Black Friday 2025 per completare l’acquisto con il 37% di sconto. Compralo subito a 359 euro invece che a 569 euro.

XIAOMI TV F 65 è un televisore di ultima generazione. Una vera smart TV con tutto quello che ti occorre, Amazon Alexa integrata al suo interno. Basta un comando vocale per decidere cosa fare e per gestire persino la tua casa con i prodotti intelligenti. Dal design sottilissimo, questo modello tutto schermo fa la differenza in casa. È come stare al cinema ogni volta che la apri. E poi ha Fire TV come sistema operativo, semplice da utilizzare e con tutte le app del caso per sfruttare i tuoi abbonamenti.

Il pannello LED ha un’ampiezza di 65 pollici ed è in risoluzione 4K UHD. I dettagli sono nitidi, i colori vivaci e la luminosità eccellente. Viene amplificata la visione dall’HDR10 che eleva il contrasto e ti fa sentire nel bel mezzo dei contenuti riprodotti. Nel caso volessi abbinarla alla tua console gaming, sappi che il refresh rate arriva a 120Hz attraverso la modalità Game Boost. Naturalmente non occorre alcun decoder perché capta il segnale del digitale terrestre e non solo, ha tecnologie aggiuntive al suo interno per rendere ogni collegamento una favola. Ad esempio è compatibile con AirPlay così riproduci i contenuti direttamente dal tuo iPhone o MacBook senza fili.

Collegati ora su Amazon e approfitta del Black Friday 2025. La XIAOMI TV F 65 la fai tua a soli 359 euro invece che a 569 euro.