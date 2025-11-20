 XIAOMI TV F 65 con Fire TV integrata: il cinema è a casa (-37%)
La smart TV XIAOMI TV F 65 è un colosso, in casa porta il cinema con prezzo ridotto e visione 4K UHD a 120Hz.
La smart TV XIAOMI TV F 65 è un colosso, in casa porta il cinema con prezzo ridotto e visione 4K UHD a 120Hz.

Acquista un televisore che non lascia alcun dettaglio al caso. Opta per XIAOMI TV F 65 e realizza ogni desiderio. Questo prodotto di ultima generazione è bellissimo e anche potente con Fire TV integrato per un sistema che non lascia alcun dubbio. Non solo per televisione e streaming ma anche da abbinare alla tua console gaming. Approfitta del Black Friday 2025 per completare l’acquisto con il 37% di sconto. Compralo subito a 359 euro invece che a 569 euro.

Comprala su Amazon

XIAOMI TV F 65 è un televisore di ultima generazione. Una vera smart TV con tutto quello che ti occorre, Amazon Alexa integrata al suo interno. Basta un comando vocale per decidere cosa fare e per gestire persino la tua casa con i prodotti intelligenti. Dal design sottilissimo, questo modello tutto schermo fa la differenza in casa. È come stare al cinema ogni volta che la apri. E poi ha Fire TV come sistema operativo, semplice da utilizzare e con tutte le app del caso per sfruttare i tuoi abbonamenti.

XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay

Il pannello LED ha un’ampiezza di 65 pollici ed è in risoluzione 4K UHD. I dettagli sono nitidi, i colori vivaci e la luminosità eccellente. Viene amplificata la visione dall’HDR10 che eleva il contrasto e ti fa sentire nel bel mezzo dei contenuti riprodotti. Nel caso volessi abbinarla alla tua console gaming, sappi che il refresh rate arriva a 120Hz attraverso la modalità Game Boost. Naturalmente non occorre alcun decoder perché capta il segnale del digitale terrestre e non solo, ha tecnologie aggiuntive al suo interno per rendere ogni collegamento una favola. Ad esempio è compatibile con AirPlay così riproduci i contenuti direttamente dal tuo iPhone o MacBook senza fili.

Collegati ora su Amazon e approfitta del Black Friday 2025. La XIAOMI TV F 65 la fai tua a soli 359 euro invece che a 569 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

