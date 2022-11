Xiaomi TV F2 43" a soli 269€: il Black Friday di Amazon è pazzesco

Prezzo esplosivo per il Black Friday Amazon con la Xiaomi TV F2 43″ a soli 269 euro, invece di 399 euro. Grazie a questa offerta risparmi esattamente 130 euro, ma ti porti a casa una signora smart TV con i fiocchi. Goditi il suo display da 43 pollici senza cornici per un’esperienza immersiva senza paragoni, soprattutto se a questo prezzaccio.

Xiaomi TV F2 43″: ottimo sconto per affrontare il nuovo digitale terrestre

Se devi adeguarti al nuovo digitale terrestre Xiaomi TV F2 43″ è un’ottima smart TV economica che però non rinuncia a qualità e prestazioni. Acquistala subito a soli 269 euro, puoi anche decidere di pagarla in 5 rate mensili a tasso zero da soli 53,80 euro l’una. La sua tecnologia è davvero incredibile. Potrai guardare i Mondiali di Calcio Qatar 2022 in 4K!

E con Android TV inclusa, puoi scaricare tutte le tue piattaforme preferite e accedervi da un unico luogo. Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, TIMVISION, Infinity+, YouTube e tante altre sono tutte disponibili per offrirti un intrattenimento di qualità su questo incredibile televisore. È compatibile con Alexa. Metti nel carrello questa smart TV a soli 269 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.